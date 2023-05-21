Сейчас командование Силами обороны имеет готовые "рецепты" противодействия на все замыслы врага на этом направлении.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал, в каком случае возможен уход наших защитников из Бахмута, заверив, что сейчас командование Силами обороны имеет готовые "рецепты" противодействия на все замыслы врага на этом направлении.

В эфире телемарафона Единых Новостей пресс-секретарь также объяснил цель информационных вбросов от главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, что Бахмут якобы полностью держат под контролем его наемники.

Как отметил Череватый, в течение последней недели подразделения Сил обороны на Южном и Северном флангах города прилагали усилия, чтобы "учитывая все правила военной науки, рассчитывая правильно силы и средства, минимально рискуя жизнью людей" контратаковать противника и продвигаться. В разные дни, заметил он, это было от 250 метров до полутора километров продвижения.

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"В том числе и за последние сутки наши подразделения продвинулись на 200 метров, отодвинув противника. Поэтому информационный вброс от Пригожина имеет несколько задач: показать эту недопобеду как некий этап и якобы достижение", - прокомментировал Череватый.

Он подчеркнул, что Бахмут и его герои на самом деле выполнили свою главную роль – уничтожили, истощили одну из крупнейших и наиболее боеспособных группировок врага, в частности, преступную организацию "Вагнера".

"И не зря он (Пригожин) просится отойти 25 мая. Другое дело, дадут ли ему это сделать. Он сейчас прекрасно понимает, в каком состоянии боевой дух и боевые способности его частей", - отметил Череватый.

По его словам, украинское командование видит намерения врага, знает, чего он хочет.

"У нас готовы рецепты противодействия на все их замыслы. И несмотря на все их громкие заявления мы тихо, но очень эффективно делаем свою работу. Все то, что сделали герои Бахмута для уничтожения этой группировки потом старицей отдастся, когда наши подразделения, которые готовились за границей и в Украине, приобретут боевые способности и выбросят этого деморализованного и с выбитым боевым потенциалом врага за пределы нашей Украины", - подчеркнул спикер восточной группировки войск.

На вопрос, допускает ли он варианты, что наши защитники могут покинуть город, Череватый ответил, что это будет решаться с учетом целесообразности.

"Уход из города или его оборона – это будет решаться только с учетом целесообразности и сохранения своих сил и средств. Возможны различные варианты, но это только на рассмотрении командования, которое более чем за год войны показало, что оно всегда принимает максимально верные решения, которые потом позволяют нанести еще больший вред врагу и при необходимости вернуть позиции", - добавил Череватый.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, 20 мая так называемый "повар" диктатора Владимира Путина-Евгений Пригожин заявил, что его "вагнеровцы" "полностью держат под контролем" Бахмут Донецкой области. После этого глава Кремля поздравил захватчиков с этим "достижением".

В то же время представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что наши воины продолжают удерживать свои позиции в юго-западной части Бахмута.

Сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские воины взяли город Бахмут в полуоточение, что дает им возможность уничтожать российских захватчиков.

Противник вынужден обороняться в той части города, которую он контролирует, написала Маляр. По ее словам, продвижение украинских воинов в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет россиянам пребывание в Бахмуте. Заместитель министра добавила, что в городе силы обороны контролируют промышленные и инфраструктурные объекты и частный сектор в районе "самолет".

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