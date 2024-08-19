В ночь на понедельник, 19 августа, противовоздушная оборона отражает в небе Киевской области российскую дроновую атаку.

В 01:24 в Telegram-канале Киевской областной военной администрации сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксировали российские беспилотные летательные аппараты, сейчас силы противовоздушной обороны работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в ОВА. Видео дня

Воздушная тревога также объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. В Воздушных силах предупреждали об угрозе дронов для Одесской и Винницкой областей.

Обстрелы Украины

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