Также есть угроза "баллистики" из Крыма.

Этой ночью россияне атакуют украинские города и поселки с помощью беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed".

Воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винникой, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Количество запущенных армией РФ дронов не сообщается, однако Воздушные силы отслеживают их передвижение.

В 01:20 Командование ВС Вооруженных сил написало в своем Telegram-канале, что группы "шахедов" фиксируют на Николаевщине, Херсонщине, Полтавщине и Черниговщине. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

Видео дня

Уже в 01:46 БПЛА фиксировали на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный. Военные предупредили об угрозе для Винницкой области.

Взрывы в Украине

По данным Общественного, после 01:00 взрывы прогремели во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.

В 01:14 Воздушные силы фиксировали скоростную цель на Сумщине, которая двигалась в направлении Черниговской области. В полночь глава областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал в своем Telegram-канале, что российские захватчики бьют по гражданской инфраструктуре города Бахмач.

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