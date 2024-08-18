В области повреждены полсотни частных домов, несколько автомобилей.

В трех населенных пунктах Киевской области в результате утренней атаки российских оккупантов было повреждено 50 частных домов, два из них разрушены.

"По состоянию на 18:30 повреждения зафиксированы в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области", - детализировали в Киевской ОГА в Telegram.

Там добавили, что повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередачи. Раненых среди населения нет.

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В ОГА заверили, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Утренняя атака оккупантов

Сегодня в 05:00 российские оккупационные войска в применили баллистическое вооружение для ракетного удара по Киеву.

В КГВА сообщили, что это уже третий обстрел баллистикой столицы в этом месяце с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой. По предварительной информации, этот удар был практически идентичным двум предыдущим.

Вместе с ракетой в сторону Киева заходили несколько ударных дронов россиян. Однако защитники неба заблаговременно сбили их так, чтобы "киевляне не слышали даже звуков боевой работы". Все БПЛА уничтожили далеко за пределами города.

Около 7:30 враг снова атаковал Киевщину - ракета маневрировала через несколько областей, но была сбита.

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