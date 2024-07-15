В ночь на понедельник, 15 июля, в Одессе прогремел громкий взрыв. Сейчас информации о последствиях российской атаки нет.
В 01:35 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Уже через две минуты появилось предупреждение о скоростной цели на Одессу, людей призвали немедленно пройти в укрытие.
Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер также призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя. Общественное сообщило о взрыве в городе. Вскоре военные объявили об отбое угрозы баллистики.
Российские удары по Одессе
10 июля захватническая армия РФ нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли охранник и водитель грузовика, вахтенный матрос получил ранения.
В областной военной администрации также сообщили о разрушениях - обломками были повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход.
Впоследствии стало известно, что той ночью Одесскую область атаковали баллистической ракетой и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Удары наносили из оккупированного Крыма.