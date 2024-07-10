В Одесской области двое погибших, и один человек ранен.

Сегодня ночью враг атаковал портовую инфраструктуру Одесского района ракетами, а также с помощью БПЛА ударил по энергообъекту в Ривненской области.

Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. "К сожалению, два человека, охранник и водитель грузовика, погибли", - отметил он. По его словам, еще один человек, вахтенный матрос, получил ранения, он получает всю необходимую помощь в больнице.

"Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются", - сообщил Кипер.

Видео дня

Также "Укрэнерго" сообщило о том, что сегодня ночью враг совершил атаку БПЛА на энергообъект в Ривненской области. Отмечает, что в отдельных районах региона обесточивались потребители. "Энергопитание всех потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - сообщили в компании.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 10 июля 2024 года противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из района Приморско-Ахтарск - РФ, и мыса Чауда - оккупированный Крым.

"В результате боевой работы сбито 14 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ривненской областях", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ракетами атакована портовая инфраструктура Одесской области. "В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей", - сообщил Олещук.

Отмечает, что привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Продолжается война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем противовоздушной обороны. Он отметил, что страны Альянса, в частности, США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении Украине систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики используют разное новое оружие, поэтому также надо двигаться вперед, принять серьезные шаги по ПВО различных типов. Он отметил, что из-за постоянных ударов России ПВО Украине не хватает постоянно.

Вас также могут заинтересовать новости: