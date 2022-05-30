Она просит их переезжать на подконтрольную территорию по возможности.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук советует жителям временно оккупированных территорий не брать российские паспорта и не оставаться под оккупацией.

Как отметила Верещук, война с Россией "возможно, будет дольше, чем ожидали" и "кровавее, чем мы представляли".

"После 24 февраля жизнь всех украинцев изменилась. Особенно это касается тех, кто сейчас живет на временно оккупированных территориях. Им сейчас очень непросто. Многие из них сейчас должны принимать тяжелые судьбоносные решения для себя и своих семей. Встают два основных вопроса. Оставаться ли жить под временной оккупацией? Если оставаться под оккупацией, брать ли российский паспорт?",- отметила она.

Верещук посоветовала не брать российские паспорта и переезжать на подконтрольную территорию по возможности.

"Не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы, как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, советую следующее. Переезжать на подконтрольную территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Потому что, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей. Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство даст вам больше проблем, чем выгоды", - подчеркнула она.

Как писал УНИАН, в офисе президента сравнили выдачу российских паспортов на оккупированных территориях с билетами в концлагерь.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили такой указ и подчеркнули, что этот документ открывает путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий приобретать российское гражданство.

В МИД добавили, что незаконная паспортизация на Херсонщине и в Запорожской области, так же как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, согласно статье 45 Гаагской Конвенции 1907 года и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

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