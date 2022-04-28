Взрывы в Киеве сегодня прозвучали на Лукьяновке, поделился советник министра внутренних дел Украины.

В среду вечером, 28 апреля, в Киеве были мощные взрывы.

Инциденты в Киеве произошли на Лукьяновке, поделился в Telegram советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что раздались два мощных взрыва на Лукьяновке в Киеве", - сообщил он.

В Киеве в 18:22 была объявлена воздушная тревога, людей призвали спрятаться в укрытия.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля ранним утром. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом в ряде городов атаковал и мирных жителей. В частности, противник обстреливал Киев, в столице Украины раздавались мощные взрывы.

15 марта стало известно, что в Киеве в результате взрыва на Лукьяновке был поврежден фасад станции метро и несколько других объектов.

В апреле власти столицы предупреждали, что уехавшим жителям еще рано возвращаться, поскольку угроза ракетных ударов со стороны оккупантов не исчезла.

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