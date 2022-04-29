Спасатели продолжают обследование и разбор завалов дома, в который вчера попала вражеская ракета.

В Киеве в результате ракетных ударов, которые вчера нанесла РФ, погиб по меньшей мере один человек. Под завалами многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе, по которому вчера попали оккупанты, нашли труп.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Киев продолжает находиться под прицелом врага. Вчерашняя атака, ракеты в мирные дома - тому свидетельство. Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он - новый и еще малонаселенный, поэтому там было немного жителей", - сообщал сначала мэр.

Однако уже через час стало известно, что жертвы, к сожалению, есть. Сначала сообщалось, что в результате ракетного удара 4 жителей дома получили травмы, а впоследствии стало известно, что один человек погиб.

"Друзья! Только что спасатели, которые продолжают обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", - написал Кличко.

Новые ракетные удары по Киеву: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в МВД сообщили о новых мощных взрывах в Киеве. Впоследствии стало известно, что оккупанты ракетами попали в многоквартирный дом в Шевченковском районе.

Россия поразила Киев крылатыми ракетами именно во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович прокомментировал очередную атаку оккупантов и отметил, что "эскалация пошла по наихудшему варианту". В ЕС также шокированы ударами РФ по Киеву, где были генсек ООН и премьер Болгарии