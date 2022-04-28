В Киеве в среду вечером, 28 апреля, оккупанты в Шевченковском районе попали в нижние этажи жилого дома.
В результате нового обстрела столицы госпитализированы трое пострадавших, написал в Telegram мэр Виталий Кличко.
"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте...", - отметил глава города.
Позже Кличко добавил, что после обстрела проводилось обследование домов, которые находятся рядом с поврежденным зданием.
"...Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. Сейчас госпитализировали троих пострадавших", - поделился мэр.
Cоветник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в Telegram сообщил, что в Киеве жилой дом был атакован вражескими крылатыми ракетами, запущенными с оккупированного Крыма.
По его данным, в результате ракетного удара по столице пострадали и госпитализированы шесть человек.
Геращенко также показал фото двигателя крылатой ракеты, которая попала в жилой дом.
"Это - двигатель российской крылатой ракеты. Еще горячий... Он будет передан нашим специалистам-ракетчикам для изучения", - добавил советник министра.
Ранее Антон Геращенко сообщил, что вечером 28 апреля в Шевченковском районе Киева - на Лукьяновке, было два мощных взрыва.
Напомним, Россия вторглась в Украину ранним утром 24 февраля. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей в ряде населенных пунктов, в частности, в Киеве.