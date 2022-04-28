В Шевченковском районе Киева было два вражеских попадания, поделился мэр.

В Киеве в среду вечером, 28 апреля, оккупанты в Шевченковском районе попали в нижние этажи жилого дома.

В результате нового обстрела столицы госпитализированы трое пострадавших, написал в Telegram мэр Виталий Кличко.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте...", - отметил глава города.

Позже Кличко добавил, что после обстрела проводилось обследование домов, которые находятся рядом с поврежденным зданием.

"...Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. Сейчас госпитализировали троих пострадавших", - поделился мэр.

Cоветник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в Telegram сообщил, что в Киеве жилой дом был атакован вражескими крылатыми ракетами, запущенными с оккупированного Крыма.

По его данным, в результате ракетного удара по столице пострадали и госпитализированы шесть человек.

Геращенко также показал фото двигателя крылатой ракеты, которая попала в жилой дом.

"Это - двигатель российской крылатой ракеты. Еще горячий... Он будет передан нашим специалистам-ракетчикам для изучения", - добавил советник министра.

Ранее Антон Геращенко сообщил, что вечером 28 апреля в Шевченковском районе Киева - на Лукьяновке, было два мощных взрыва.

Напомним, Россия вторглась в Украину ранним утром 24 февраля. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей в ряде населенных пунктов, в частности, в Киеве.

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