Ученые засекли сигнал из глубокого космоса: он может помочь найти инопланетную жизнь

Ученые уверены, что это полярное сияние, вызванное мощнейшим магнитным полем.

Радиоволны, льющиеся с чужой планеты, могут стать новым инструментом в поисках жизни в других уголках Вселенной. Астрономы заметили эти волны, исходящие от того, что похоже на полярное сияние на полюсах Беты Живописца b – планеты, вращающейся вокруг звезды на расстоянии более 63 световых лет от Земли.

По мнению исследовательской группы, это сияние, вероятно, вызвано мощным магнитным полем. Если это так, то это станет первым подтверждённым магнитным полем на планете за пределами нашей Солнечной системы, и это может быть предвестником обнаружения новых миров, способных поддерживать жизнь, пишет The New York Times.

"Это действительно очень захватывающе. Никто раньше не видел такого радиоизлучения от планеты", – заявила Имке де Патер, планетолог из Калифорнийского университета в Беркли, которая не принимала участия в работе.

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Магнитное поле Земли защищает атмосферу планеты – и условия для жизни на поверхности – от того, чтобы ее не сдуло потоком излучения, исходящим от Солнца. Отчасти поэтому астрономы так стремятся найти такие поля у чужих миров. "Пригодность для жизни – пожалуй, одна из главных причин, почему нас интересуют магнитосферы", – отметила Иветта Сендес, астроном из Университета Орегона, одна из авторов работы.

Поиск магнитных полей чужих миров очень важен

Обнаружить магнитные поля на чужих мирах сложно, но один из приемов – искать радиоизлучение от планет. Магнитное поле направляет электроны к полюсам планеты, вызывая полярные сияния, подобные тем, что мы видим в мирах нашей Солнечной системы. Когда эти электроны сталкиваются с полюсами, они могут отскакивать назад, высвобождая радиоволны.

Кевин Ортис Себальос, аспирант Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс, и его коллеги начали с поиска радиоизлучения от различных звезд с помощью радиотелескопа MeerKAT. MeerKAT – это система из 64 антенн, размещенных в национальном парке Миркат в Южной Африке, и один из самых передовых радиотелескопов в мире.

В 2025 и начале 2026 года команда что-то заметила у Беты Живописца b. Планета была открыта в 2008 году с помощью прямой съемки: астрономы увидели слабую вспышку света от планеты, заблокировав свет ее гораздо более яркой материнской звезды. Она почти вдвое больше Юпитера и примерно в 12 раз массивнее.

Последующие наблюдения в мае этого года помогли команде точно определить радиоизлучение от Беты Живописца b, которое, по словам Себальоса, соответствует "очень сильной магнитной активности". "Мы смогли различить положения звезды и планеты и выяснить, что излучение исходит именно от планеты, – подчеркнул Себальос. – Мы действительно раздвигаем границы возможностей такого телескопа".

Частота радиоволн раскрывает возможную силу магнитного поля

У Земли частота радиоволн составляет около 0,5 гаусса – это крошечная доля от силы простого магнита. У Юпитера оно мощнее – до 14 гауссов. По сравнению с этим, у Беты Живописца b сила магнитного поля должна быть "необычайной" – не менее 1250 гауссов, заявил Себальос.

Мэри Кнапп, планетолог из Массачусетского технологического института, которая не участвовала в работе, назвала открытие "довольно надежным результатом". Намеки на магнитные поля экзопланет мы уже видели раньше, но до сих пор не было прямого обнаружения. "Я надеюсь, что это только начало", – подчеркнул доктор Кнапп.

Магнитное поле Беты Живописца b по силе было бы сопоставимо с полями крупных объектов, известных как коричневые карлики – несостоявшиеся звезды, масса которых достигает 80 масс Юпитера.

Но почему именно оно должно быть таким сильным – пока неясно. Это может быть связано с молодостью планеты, которой едва исполнилось 25 миллионов лет, заявил Себальос. Молодые планеты горячее, а значит, у них больше энергии, чтобы приводить в движение динамо-машину, питающую магнитное поле.

Или же поле может быть вызвано чем-то более гипотетическим – например, луной, вращающейся вокруг планеты. В нашей Солнечной системе спутник Юпитера Ио питает его полярные сияния, выбрасывая заряженные частицы из своих многочисленных вулканов в атмосферу планеты. Однако никаких убедительных доказательств существования луны вокруг Беты Живописца b пока не найдено.

Почему еще ученых интересуют магнитные поля других планет

Помимо пригодности для жизни, астрономов волнуют чужие магнитные поля еще и потому, что они позволяют людям по-особому изучать недра далеких планет. Мы знаем, что эти поля обычно создаются вращением ядра планеты, поэтому вполне вероятно, что нечто подобное происходит и внутри Беты Живописца b. "У вас есть гигантская динамо-система, создающая это гигантское магнитное поле", – отметил доктор Сендес.

В будущем астрономы хотят изучить на предмет магнитных полей и планеты поменьше. Но у каменистых планет вроде Земли поля были бы гораздо слабее, а атмосфера нашей планеты – "как совершенно непрозрачная стена", блокирующая их радиоизлучение, заявил Себальос.

Чтобы их обнаружить, нужно было бы разместить радиотелескопы в космосе или на обратной стороне Луны. А до тех пор оценивать проще будет гигантские миры – такие, как Бета Живописца b. "Было по-настоящему прекрасно изучать это, – отметил Себальос, – и наконец-то измерить магнитное поле экзопланеты".

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