Уоллес отметил, что в некоторых местах Россия превосходит Украину в артиллерии в десятки раз.

Великобритания закупила более 20 САУ для Украины в Бельгии.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает Sky News.

Более 20 американских дальнобойных орудий M109 закуплены у бельгийской оружейной компании. САУ, которые стреляют снарядами 155 мм, будут доставлены в Украину после ремонта.

Уоллес отметил, что сейчас в некоторых местах Россия превосходит Украину в артиллерии в десятки раз.

"В некоторых районах они определенно превосходят численностью артиллерийских орудий — 20:1 в некоторых районах. Это сила, которую Россия прикладывает к ним", - объяснил он.

При этом министр заявил, что союзники дают Украине достаточно оружия, чтобы иметь возможность выиграть войну.

"Я думаю, что у украинцев есть и будет в ближайшие несколько недель возможность добиться значительного прогресса на востоке страны или даже защитить такие места, как Одесса", - сказал он.

Он указал, что в страну начинают поступать "десятки, если не сотни" противокорабельных ракет, а также союзники начинают поставлять Украине артиллерийские и ракетные системы большой дальности.

По его мнению, вскоре украинские силы смогут добиться "значительного прогресса на востоке страны".

Как писал УНИАН, украинские военные уже завершили обучение по использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: