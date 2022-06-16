Сами РСЗО прибудут в Украину до конца июня.

Украинские военные уже завершили обучение по использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

По данным руководителя ОП, это вооружение должно прибыть в Украину до конца июня.

"По официальной информации, HIMARS должны быть в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО", - говорится в сообщении.

Что такое HIMARS

HIMARS - это американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Как сообщал УНИАН, вчера по итогам встречи в формате "Рамштайн-3" глава Минобороны США Ллойд Остин анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. В нем, в частности, содержатся дополнительные снаряды к HIMARS.

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