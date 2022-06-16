Украинские военные уже завершили обучение по использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Об этом сообщил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.
По данным руководителя ОП, это вооружение должно прибыть в Украину до конца июня.
"По официальной информации, HIMARS должны быть в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО", - говорится в сообщении.
Что такое HIMARS
HIMARS - это американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.
Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.
Как сообщал УНИАН, вчера по итогам встречи в формате "Рамштайн-3" глава Минобороны США Ллойд Остин анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. В нем, в частности, содержатся дополнительные снаряды к HIMARS.