Как отметил Трегубов, ВСУ пытаются не допустить окружения, "и на этот счет есть определенные планы".

Ситуация возле населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области остается "сложной".

Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, возле Великой Новоселки ситуация действительно сложная и оккупанты имеют цель окружить ее.

Но, как отметил Трегубов, ВСУ пытаются не допустить окружения, "и на этот счет есть определенные планы".

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"Чтобы держать ситуацию на контроле, в нашей зоне ответственности был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Были рассмотрены определенные варианты решения этой ситуации", - сказал спикер, добавив, что "ситуация находится в фокусе внимания".

Ситуация вокруг Великой Новоселки

После того, как россияне захватили Нескучное и Времовку, они сосредоточились на поселке Великая Новоселка. Как сообщили в DeepState, россияне начали активные штурмы этого населенного пункта. Отмечается, что у врага есть довольно гибкое оперативное пространство для наступательных действий. Враг имеет определенные успехи в продвижении.

В настоящее время подразделения ВСУ, защищающие Великую Новоселку, российские оккупанты атакуют с нескольких направлений. Как пояснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, участок важен для противника, потому что оттуда можно двигаться на Запорожскую и Днепропетровскую области.

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