Россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский, Чугуевский районы.

Российские оккупанты за прошедшие сутки и этой ночью жестоко обстреливали Харьковскую область, есть раненые и погибшие среди гражданских.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Так, по его словам, около 23:00 в результате артобстрелов оккупантов в нескольких местах горела кровля административного здания в Киевском районе Харькова, без пострадавших.

"Штаб обороны этой ночью зафиксировал более 5 запусков ракет с территории РФ. Предварительно-РЗК С-300. Часть из них "сдетонировала раньше пункта назначения". Одна из ракет после часа ночи попала в пгт Печенеги Чугуевского района. К сожалению, в частном доме, который подвергся разрушениям после удара, погибла 72-летняя женщина. В течение суток Чугуевщина также подвергалась обстрелам. Горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные постройки мирных жителей", - сообщил глава ОВА.

Также в течение суток, как отметил Синєгубов, россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский, Чугуевский районы.

"В Богодуховском районе россияне огнем уничтожили 28 гектаров пшеницы. В течение суток было несколько обстрелов различных хозяйств. Это умышленное уничтожение украинского урожая. В Изюмском районе зафиксировали попадания по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина. В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках, к сожалению, погибла 62-летняя женщина. Еще 2 человека госпитализированы: 84-летняя женщина и 62-летний мужчина", - отметил он.

Напомним, что вечером российские оккупанты обстреляли Харьков, сообщалось о попадании по инфраструктурному объекту.

Вас также могут заинтересовать новости: