Вблизи берегов Одесской области в очередной раз уничтожена вражеская мина.
Об этом говорится в сообщении на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Во время боевого патрулирования Силами обороны было обнаружено дрейфующую мину вблизи берегов Одесской области. Опасная находка была вовремя ликвидирована подразделением Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в заметке.
Отмечается, что подобные случаи случаются уже не впервые, ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии.
Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одесской области, купаясь в море, отдыхающий погиб в результате взрыва мины.
В социальных сетях очевидцы сообщили, что семья переселенцев из Донецкой области пришла на пляж, муж пошел купаться и в море подорвался на мине.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одесской области из-за нападения России на Украину пострадал заповедник "Тузловские лиманы" (фото)
- В Одесской области рассказали о дефиците соли и сахара: действуют ограничения на покупку в одни руки"