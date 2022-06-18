Ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии.

Вблизи берегов Одесской области в очередной раз уничтожена вражеская мина.

Об этом говорится в сообщении на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Во время боевого патрулирования Силами обороны было обнаружено дрейфующую мину вблизи берегов Одесской области. Опасная находка была вовремя ликвидирована подразделением Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в заметке.

Отмечается, что подобные случаи случаются уже не впервые, ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одесской области, купаясь в море, отдыхающий погиб в результате взрыва мины.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что семья переселенцев из Донецкой области пришла на пляж, муж пошел купаться и в море подорвался на мине.

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