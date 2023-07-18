В России набор в ЧВК "Вагнер" прекращен.

Несуществующая на бумагах группировка ЧВК "Вагнер" ликвидирована и как неофициальное вооруженное формирование. Об этом проекту "Можем объяснить" сообщили четыре источника: близкий к администрации президента чиновник, близкий к ЧВК собеседник, а также двое ветеранов "Вагнера".

Решение о ликвидации "Вагнера" в России - окончательное и принято лично Владимиром Путиным, говорит близкий к АП источник.

"Вагнеров в России не будет - таково решение "Главного". В Молькино их тоже не будет, там останутся контрактники Минобороны и бойцы других ЧВК", - утверждает он. О том, что пригожинских наемников больше не будет в Молькино, говорит еще один источник, близкий к этой ЧВК. "Сейчас несколько тысяч бойцов действительно перемещаются из Молькино".

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Сейчас идет процесс разделения "Вагнера", говорит боец этой ЧВК. По его словам, власти предлагают всем заключить контракты с Минобороны. Из определившихся - большинство рядовых пригожинских наемников решили уйти в подчинение к Шойгу. Конкретных цифр собеседник проекта не предоставил. Но об этом же рассказал ветеран "Вагнера", более пяти лет воюющий в этом формировании: "С Пригожиным остались самые опытные его пехотинцы, которых под крыло Минобороны никто брать не собирается".

В России набор в ЧВК "Вагнер" прекращен, убедился корреспондент. Большинство телефонов компании для вербовки новых сотрудников недоступно. По двум номерам проигрывается сообщение "ждите соединения с оператором", но за 5 минут его так и не происходит. Недоступен и бригадир "Вагнера" по прозвищу Баварец - он не отвечает ни по телефону, ни в мессенджерах, хотя раньше был доступен едва ли не круглые сутки.

Несколько сотен бойцов "Вагнера" уже находятся в Беларуси, но они практически обезоружены, говорит еще один ветеран "ЧВК". "Они действительно сдали технику Минобороны. Не всю, но процентов 90 - точно", - сказал он.

Судьба ЧВК "Вагнер" - детали

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что колонна "вагнеровцев" едет в палаточный лагерь в селе Цель. По ее же данным, сегодня самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

Наемники из российской частной военной компании "Вагнер" будут учить беларуских спецназовцев. Так, в районе Цель-Осиповичи уже разместили 700 "вагнеровцев" с оружием, они будут руководить специальными курсами для беларуских военнослужащих.