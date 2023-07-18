Наемники Пригожина должны поделиться с ними военным опытом.

Наемники из российской частной военной компании " Вагнер"будут учить беларуских спецназовцев.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления со ссылкой на беларуских партизан. Так, в районе Цель-Осиповичи уже разместили 700 "вагнеровцев" с оружием, они будут руководить специальными курсами для беларуских военнослужащих.

В Вооруженных силах РБ сформировали три отряда специального назначения. Именно им "вагнеровцы" должны передать боевой опыт, а также провести для них диверсионную и контрдиверсионную подготовку. "Фактически армия Беларуси перенимает опыт террористов и убийц", - добавляют в нацсопротивлении.

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"Вагнеровцы" в Беларуси: последние новости

После неудачного мятежа в России появлялось много новостей о присутствии ЧВК в Беларуси. В сети публиковали снимки полевого лагеря под Осиповичами и писали, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин может начать вербовку беларуских заключенных.

На днях в Министерстве обороны РБ сообщили о начале учений терробороны, в которых участвуют "вагнеровцы". Также появилось видео, где виден полевой лагерь.

Последние два дня сообщалось о движении колонн с"вагнеровцами" на территорию Беларуси. По последним данным, в лагерь под Осиповичами уже прибыло более 100 единиц техники ЧВК.

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