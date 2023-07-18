Колонна растянулась по трассе на 5 км и направлялась в деревню Цель.

В направлении Осиповичей и лагеря в деревню Цель по трассе М5 от Бобруйска сегодня днем двигалась ещё одна крупная колонна наёмников ЧВК "Вагнер".

Как сообщает сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, в составе колонны как минимум 80 машин различных модификаций: 18 фур, больше 20-и пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, буханки около 20-и единиц, а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных Уралов и КамАЗов. Техника движется с номерами так называемых ЛНР/ДНР.

"Известно, что колонна растянулась по трассе на +- 5 км и сейчас уже подъезжает к съезду на деревню Цель, где находится палаточный лагерь для наёмников ЧВК "Вагнер". По нашим данным это уже 4-я колонна наёмников Пригожина, которая прибыла в Беларусь", - сказано в сообщении.

Видео дня

Прибытие наёмников ЧВК "Вагнер" в Беларусь - подробности

17 июля в направлении Осиповичей и лагеря в д. Цель по трассе М5 от Бобруйска двигалась ещё одна крупная колонна наёмников ЧВК "Вагнер".

Судя по видео, колонна насчитывала больше 100 единиц техники, среди которой 19 "буханок", 21 фура, 9 автобусов, 11 тралов и грузовиков со строительной техникой, а также многочисленные пикапы, такие как УАЗ Патриот.

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