Это уже четвертый раз со времени подавления мятежа, когда борт Пригожина прилетает в Беларусь.

Самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина снова приземлился в Беларуси.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", в 11:05 бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

Отмечается, что по данным наблюдателей, борт прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга.

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"Гаюн" отмечает, что это уже четвертый раз со времени подавления мятежа, когда борт Пригожина прилетает в Беларусь. В прошлый раз он прилетал 27 июня, 1 июля и 11 июля, когда Пригожин ночевал в палаточном лагере под Осиповичами.

Бунт Пригожина - что нужно знать

24 июня в России глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, с целью сместить руководство Минобороны РФ. За сутки мятежа ВКС РФ понесли большие потери, а "вагнеровцы" почти добрались до Москвы.

Однако уже под вечер Пригожин, остановил колонны техники и заявил о прекращении противостояния.

Это случилось после переговоров с Путиным, в которых беларусский диктатор Александр Лукашенко выступил якобы посредником. В результате уголовное дело против ПВК "Вагнер" было закрыто, а часть "вагнеровцев" и самого Пригожина отправили в Беларусь.

Отдельно появилась информация о якобы обустройстве полигона для "вагнеровцев" возле беларусско-украинской границы. В связи с этим участились слухи о якобы новой угрозе наступления боевиков на Украину с территории республики.

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