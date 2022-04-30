Оккупанты вели разведку, чтобы обстреливать не только позиции украинских воинов, но и села.

В Запорожской области украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщило Командование Объединенных сил ВС Украины.

"Военнослужащие отдельного батальона морской пехоты во время несения боевого дежурства заметили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области. Новейший российский беспилотник "Орлан-10" корректировал огонь артиллерии", - говорится в сообщении.

В Командовании добавили, что с помощью беспилотника оккупанты вели разведку, чтобы обстреливать не только позиции украинских воинов, но и села.

Как сообщал УНИАН, ранее воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко филигранно ударили по машине с несколькими оккупантами. Снаряд попал в люк автомобиля.

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