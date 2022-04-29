Точный удар украинских защитников зафиксировали с воздуха.

Воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко филигранно ударили по машине с несколькими оккупантами. Снаряд попал в люк автомобиля.

Видео появилось в Facebook бригады.

На кадрах видно, как несколько оккупантов суетятся вблизи домов украинцев, а потом садятся в машину. Украинские защитники решили ударить по оккупантах в момент их скопления в авто.

Беспилотник выпустил снаряд прямо в люк машины.

Ранее полк "Азов" обнародовал данные об уничтоженной его бойцами технике оккупантов. Защитники рассказали о хронике обороны Мариуполя от начала войны до настоящего времени.

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