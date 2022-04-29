ВСУ уничтожили машину с оккупантами / скриншот
Воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко филигранно ударили по машине с несколькими оккупантами. Снаряд попал в люк автомобиля.
Видео появилось в Facebook бригады.
На кадрах видно, как несколько оккупантов суетятся вблизи домов украинцев, а потом садятся в машину. Украинские защитники решили ударить по оккупантах в момент их скопления в авто.
Беспилотник выпустил снаряд прямо в люк машины.
Беспилотник ВСУ попал в люк машины с оккупантами
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