Накануне по городу начали распространяться слухи о том, что из Запорожья якобы будут эвакуировать людей.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев опроверг панические слухи о том, что из Запорожья якобы будут эвакуировать людей. По его словам, на сегодня предпосылок для массовой эвакуации горожан нет.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своей телеграмме.

Сразу хочу вас успокоить – на сегодня причин для массовой эвакуации горожан нет. Действительно, на днях мы начали информационную кампанию по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе и при эвакуации. Однако в настоящее время это лишь превентивные меры, – написал Куртев.

В то же время он отметил, что в условиях полномасштабной войны соответствующими знаниями, в том числе порядок действий во время проведения эвакуации, должен обладать каждый украинец. И добавил, что город надежно укреплен несколькими линиями обороны.

Мощные фортификационные сооружения и профессиональная работа украинских защитников и защитниц делают наш город настоящей крепостью. Поэтому сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, а не предположениям и слухам в соцсетях – написали в Запорожском горсовете

Что предшествовало

5 августа россияне обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилеты" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также было повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

В офисе Зеленского отмечали, что МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

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