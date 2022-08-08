Один из снарядов прилетел прямо к автобусу.

Российские оккупанты накрыли огнем автобус с переселенцами. Инцидент произошел в Запорожской области

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что украинцы ехали на автобусе из временно оккупированного Мелитополя на подконтрольную Киеву территорию. В районе села Камянское, которое находится в "серой зоне", машина с переселенцами попала под артиллерийский огонь захватчиков.

По данным издания, один из снарядов попал в землю рядом с автобусом. В транспорте ударной волной выбило стекла с одной стороны и заднюю дверь. При этом никто из пассажиров не пострадал.

Как ранее сообщал УНИАН, похожая ситуация 1 августа произошла в Херсонской области. В районе поселка Долговое российские оккупанты расстреляли эвакуационный микроавтобус, два человека погибли.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что пятерых гражданских - трех мужчин и двух женщин - удалось эвакуировать в Кривой Рог. Двое из них в очень тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Их госпитализировали в больницу Кривого Рога, где оказали всю необходимую помощь.

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