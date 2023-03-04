Число погибших в результате обстрела оккупантами пятиэтажки в Запорожье выросла до семи.
"По состоянию на 22:00 3 марта в Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы потенциальных пострадавших, демонтируют разрушенные строительные конструкции.
В частности, коммунальные службы убрали уже 333 тонны остатков здания.
"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 - эвакуировать. Из - под завалов дома спасатели деблокировали 7 погибших", - сообщили в ГСЧС.
Российская атака на дом в Запорожье 2 марта: детали
Ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались жильцы квартир.
В результате удара разрушены более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи.
Раньше сообщалось о пяти погибших.