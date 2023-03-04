Коммунальные службы убрали уже 333 тонны остатков здания.

Число погибших в результате обстрела оккупантами пятиэтажки в Запорожье выросла до семи.

"По состоянию на 22:00 3 марта в Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы потенциальных пострадавших, демонтируют разрушенные строительные конструкции.

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В частности, коммунальные службы убрали уже 333 тонны остатков здания.

"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 - эвакуировать. Из - под завалов дома спасатели деблокировали 7 погибших", - сообщили в ГСЧС.

Российская атака на дом в Запорожье 2 марта: детали

Ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались жильцы квартир.

В результате удара разрушены более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи.

Раньше сообщалось о пяти погибших.

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