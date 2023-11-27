По словам спикера Воздушных сил Игната, стране необходимо "рациональное вооружение" для уничтожения БПЛА - в частности, зенитные пушки, которые есть у Gepard.

Этой зимой дроны - это то, что будет угрожать Украине в большем количестве, чем ракеты. Об этом в итнервью изданию Новинарня сказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, стране нужно "рациональное вооружение", чтобы уничтожать БПЛА - в частности, зенитные пушки, такие, которые имеет Gepard, и аналогичные системы.

"Такие системы имеют свой локатор, свою оптическую привязку к цели, радиолокационное сопровождение, применяется автоматизированное управление, которое определяет, в какой момент повернуть башню, в каком направлении, какой взять угол и отработать по цели. И одной очередью система уничтожает "шахед". Летят, скажем, восемь разрывных снарядов, которые затем разрываются на тысячи поражающих элементов. Облако шрапнели - и "шахеда" гарантированно нет", - рассказал Игнат.

В то же время он уточнил, что несмотря на эффективность данных систем, радиус их действия не превышает пяти километров.

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"Сколько нам надо "гепардов" с таким радиусом? Да, мы не сможем перекрыть все государство. Это невозможно. В мире не так много оружия, чтобы обеспечить надежную защиту. Украина - это 603 тысячи квадратных километров. Протяженность линии фронта - 2,5 тысячи километров", - напомнил спикер ВС ВСУ.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, сможет ли РФ бить "шахедами" по Украине в метель. По его словам, термин "нелетная погода" существует не просто. Холод, сильный ветер и плохая видимость влияют на работу авиации, а также на способность РФ "прицельно" бить дронами. При этом на работу БПЛА влияет мощность ветра, их может просто сдувать.

"Если сильный ветер, то это может влиять, потому что может просто сдувать те беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А БПЛА - это фактически самолет, который имеет свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода несколько влияет", - отметил Игнат.

На прошлой неделе Киев был близок к отключениям света и вводу графиков из-за атаки дронами. Ночью 25 ноября оккупанты устроили очередную атаку БПЛА на Украину. В Воздушных силах отмечали, что тогда российские оккупанты выпустили по стране рекордное количество ударных БПЛА - около 75 "шахедов", из которых 71 сбили. Основным направлением удара был Киев.

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