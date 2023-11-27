В целом, по его словам, Украине уже удалось вернуть 50% территорий, которые захватила Россия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние месяцы на поле боя в Украине произошли самые ожесточенные бои с начала полномасштабного вторжения РФ.

При этом союзники Киева поражены достижениями украинской армии, а также потерями со стороны российских оккупантов, добавил генсек НАТО, передает 24 канал. Он отметил, что несмотря на то, что линия фронта существенно не изменилась, на самом деле сейчас происходят очень тяжелые бои.

"То, что мы видим, не является интенсивными боевыми действиями, а является чрезвычайно сложной концентрацией на линии фронта, особенно на востоке мы видим большое количество жертв. И некоторые из самых интенсивных боев, которые мы видели, произошли в последние недели и месяцы", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что партнеры Украины должны различать то, что линия фронта не передвигается и то, что происходят интенсивные боевые действия.

По словам генсека, союзники в НАТО поражены храбростью и компетентностью ВСУ, а также способностью наносить удары по тылу российских войск вглубь оккупированной Россией территории.

Также генсек НАТО назвал "значительным достижением" способность ВСУ оттеснить российских оккупантов с Херсонщины. В целом, по его словам, Украине уже удалось вернуть 50% территорий, которые захватила Россия.

Столтенберг и война в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оказание помощи Украине – в интересах национальной безопасности всех союзников по Альянсу, в том числе и США. Он уверен, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

А 20 ноября генсек альянса заявил, что Североатлантический альянс обеспокоен "злонамеренным иностранным вмешательством" со стороны РФ в нестабильный балканский регион, который уже пережил войну в 1990-х годах.

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