Из-за атаки дронов были повреждены линии электропередачи вокруг столицы.

Россияне вчерашней ночной атакой дронов повредили вокруг Киева магистральные линии электропередачи, из-за чего существовали риски введения ограничений электроснабжения, рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Несколько мощных магистральных линий электропередачи, которые питают Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и очень мощной атаки "шахедов". Из-за этого были риски, что мы могли ввести определенные ограничения электроснабжения на период восстановления этих линий", - заявил он.

Однако энергетикам удалось пройти день без каких-либо графиков отключений. Высоковольтные линии уже возобновили работу.

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Атака дронов на Киев - что известно

Ночью 25 ноября оккупанты устроили очередную атаку дронов на Украину. В Воздушных силах отмечали, что тогда российские оккупанты выпустили по стране рекордное количество ударных БПЛА - около 75 "шахедов", из которых 71 сбили. Основное направление удара-Киев.

Начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона сообщил об уничтожении более 40 воздушных целей над столицей силами ПВО.

После российской ночной атаки "шахедами" в Киеве остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

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