Россияне вчерашней ночной атакой дронов повредили вокруг Киева магистральные линии электропередачи, из-за чего существовали риски введения ограничений электроснабжения, рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Несколько мощных магистральных линий электропередачи, которые питают Киев и города вокруг, были повреждены и отключились ночью из-за этой плотной и очень мощной атаки "шахедов". Из-за этого были риски, что мы могли ввести определенные ограничения электроснабжения на период восстановления этих линий", - заявил он.
Однако энергетикам удалось пройти день без каких-либо графиков отключений. Высоковольтные линии уже возобновили работу.
Атака дронов на Киев - что известно
Ночью 25 ноября оккупанты устроили очередную атаку дронов на Украину. В Воздушных силах отмечали, что тогда российские оккупанты выпустили по стране рекордное количество ударных БПЛА - около 75 "шахедов", из которых 71 сбили. Основное направление удара-Киев.
Начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона сообщил об уничтожении более 40 воздушных целей над столицей силами ПВО.
После российской ночной атаки "шахедами" в Киеве остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.