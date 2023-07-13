Тело погибшего обнаружили во время тушения пожара в одном из районов столицы.

В ночь на 13 июля 2023 года российские оккупационные войска ударили по Украине ракетами и беспилотниками. В результате атаки дронов на Киев погиб человек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего", – сообщил он в Телеграм.

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Атака дронов на Киев ночью 13 июля

Российские захватчики запустили по Украине дроны. Большинство из них атаковали Киевщину и Киев. В столице и области работала противовоздушная оборона.

В Киевской городской военной администрации сообщали, что падение обломков вражеских дронов зафиксировали в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы. В последнем обломки упали на многоквартирный дом. В одной из квартир вместо стены осталась огромная дыра.

Отмечалось, что в Дарницком районе пострадали два человека – девушка 18 лет и мужчина 25 лет. Оба получили осколочные ранения от стекла.

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