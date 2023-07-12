Суммарный залп "Калибров" - 12 единиц, а уровень ракетной угрозы - высокий.

Враг вывел в Черное море корабль "Адмирал Эссен", который имеет на борту много "Калибров".

Как сообщает оперативное командование "Юг", в море враг нарастил присутствие ракетоносителей. В частности, вдобавок к подводной лодке, которая появилась в акватории 11 июля, вышел фрегат "Адмирал Эссен".

"Суммарный залп "Калибров" может достигать 12 единиц. Уровень ракетной угрозы оценен как высокий. На фоне активности вражеской авиации и беспилотной разведки это может свидетельствовать о подготовке к будущим атакам", - отмечают военные.

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Война в Украине - ракетная угроза

Напомним, несколько дней из-за мощного шторма в Черное море на боевое дежурство российские ракетоносители не выходили. Вчера, 11 июля, российские военные вывели в море подводную лодку, на борту которой – четыре ракеты "Калибр".

Согласно информации из открытых источников, "Адмирал Эссен" - второй фрегат проекта 11356г ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорович". Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ.

Основа ударного вооружения корабля - универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты "Калибр", "Оникс".

В 2017 году фрегат выпускал "Калибры" в Сирии (во время интервенции РФ в Сирию), в сентябре того же года вернулся во временно оккупированный Севастополь.

24 февраля 2022 года корабль атаковал украинский гарнизон на острове Змеиный. На требование сдаться, защитники дали ответ "Русский военный корабль, иди на х ... й". Запись этого ответа быстро распространилась по социальным сетям, став мемом.

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