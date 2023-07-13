В результате падения обломков в нескольких местах вспыхнули пожары.

Этой ночью российские оккупанты нанесли удар по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет "Калибр". От атаки пострадала столица: падение обломков зафиксировали в 4 районах города, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"По одному из адресов спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного дома. Травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации отказались. Был спасен и выведен на безопасное расстояние еще 1 человек. В 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. Известно о 2 пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы. Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар оперативно ликвидировали. Кроме того, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории", – отметили в министерстве.

Ведомство отмечает, что по другим адресам пожаров не возникало. Информация о пострадавших уточняется.

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Атака по Украине 13 июля - это надо знать

Ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщали Воздушные силы, происходили пуски ракет типа "Калибр" и иранских дронов камикадзе.

Появлялись сообщения о взрывах в ряде областей – Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Кировоградской. Информацию о взрывах подтверждали в Хмельницкой ОВА, подробности атаки пока не раскрывали.

По сообщениям киевских властей, столица была атакована "Шахедами" с разных направлений, Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. В результате атаки дронов на Киев погиб человек.

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