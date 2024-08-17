Воздушная тревога в Одессе звучит довольно часто, и если враг бьет баллистическими ракетами, есть немного времени, чтобы отреагировать, отметил спикер ВМС армии Украины.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили, какая опасность может поджидать туристов в случае посещения одесских пляжей.

Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, может ли полиция и военные обеспечить нормальный отдых туристов, которые намерены массово ехать в Одессу на морской отдых на День Независимости - 24 августа.

Представитель ВМС отметил, что не следует забывать, что фактически - это единственный морской курорт, который остается доступным в Украине, особенно для туристов, которые могут себе позволить такой отдых.

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"Конечно, этот процесс остановить фактически невозможно. И действительно, у администрации особого выбора нет - вы не можете пятый год подряд не пускать людей на пляж... Потому что - это фактически невозможно по крайней мере в наших украинских реалиях. Поэтому, соответственно, эти процессы по возможности сопровождаются, регулируются. На пляжах есть соответствующие буйки. Пляжи так же проверяются", - сказал Плетенчук.

При этом, он отметил, что в случае опасности люди должны сами это видеть и сами реагировать. При этом, на одесских пляжах можно увидеть спасателей - есть представители служб, которые отвечают за безопасность на воде.

"Здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что враг периодически пытается бить по портовой инфраструктуре, применяя, в том числе баллистику. Это тоже не очень далеко от тех самых пляжей. Буквально несколько дней назад опять была очередная попытка, и с пляжей были видны результаты, грубо говоря, этой попытки... Однако, видите, ничто не остановит туриста, время которого пришло. И соответственно - этот процесс продолжается", - добавил Плетенчук.

Спикер подчеркнул, что в первую очередь надо прислушиваться к воздушным тревогам, которые включаются часто. "Проблема в том, что, если баллистика, - достаточно немного времени для того, чтобы отреагировать", - подчеркнул спикер. Также он сказал, что сейчас практически возможность минирования морей для россиян недоступна.

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Стоит отметить, что россияне уже не раз били по Одессе из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших. Как сообщал УНИАН, 14 августа российская захватническая армия атаковала Одессу баллистикой, в городе прогремел мощный взрыв.

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