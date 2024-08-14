По предварительным сведениям, россияне били по областному центру из "Искандера".

Продолжается война в Украине, и сегодня, 14 августа, российская оккупационная армия атаковала Одессу баллистикой, в городе прогремел мощный взрыв, вероятно, есть "прилет".

В 19.31 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. Через несколько минут, в 19.34, они предупредили, что на Одессу направляется скоростная цель.

Как передает корреспондент УНИАН, вскоре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. В соцсетях люди начали сообщать, что от взрыва содрогнулись дома, и на улицах сработала автомобильная сигнализация. Также появились сообщения о черном дыме, который поднимается с места вероятного попадания (или падения обломков).

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Позже представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала "Киев24" подтвердил определенные факты. "Можем подтвердить тот факт, что действительно, враг атаковал Одессу с территории временно оккупированного Крыма. Предварительно, это "Искандер-М", атаковал баллистикой. Насколько мне известно, есть попадания. Там работают соответствующие службы", - заявил Братчук. Он добавил, что подробности будут, вероятно, позже. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вечером враг атаковал областной центр баллистической ракетой. "Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранения. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести", - заявил чиновник. Он добавил, что правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать о войне

Российская оккупационная армия уже неоднократно атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Например, 17 мая был нанесен удар по Одесскому району.

На месте попадания одной из ракет был сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура, пострадали пять человек. Разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности.

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