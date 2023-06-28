Даже возле оккупированного Севастополя российскому врагу неуютно.

Спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, какое значение имел для российского флота крейсер "Москва", который в прошлом году потопили ВМС ВСУ, и где сейчас без прикрытия скрываются другие корабли РФ.

Как рассказал Плетенчук во время брифинга, в составе украинских ВМС восстановлен отдельный род войск - береговые ракетные войска, которые потопили ракетами "Нептун" флагман российского флота - крейсер "Москва".

Он напомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жители Одессы видели в Черном море, на горизонте, большие десантные корабли Российской Федерации.

Видео дня

"Сейчас это просто невозможно. Затопление крейсера "Москва", его уничтожение стало не только большим имиджевым ударом, потому что утопили флагман. Надо понимать, что этот корабль обеспечивал всю группировку Черноморского флота РФ, как разведывательными данными - по подводной и надводной обстановке, так и осуществлял противовоздушное прикрытие", - пояснил специалист.

Спикер акцентирует на том, что "Москва" имел три серьезных эшелона противовоздушной обороны, а соответственно другие российские корабли не имеют таких возможностей в Черном море.

Кроме того, благодаря тому, что Турция пока не пропускает через пролив Босфор какие-либо военные корабли, противник не может пополнить корабельную группировку в Черном море. Соответственно, российские корабли вынуждены держаться достаточно далеко от соответствующих подразделений украинских защитников.

Плетенчук добавил, что после потопления флагмана российские корабли прятались в южной части Севастопольской бухты, но сейчас, после определенных "досадных для них случаев", они даже там не чувствуют себя уютно.

"Сейчас в основном их корабельный состав находится в восточной и северо-восточной частях Черного моря. Сейчас даже появилась информация, что, возможно, какую-то часть они (группировка, - УНИАН) переформатируют в Азовскую - какую-то региональную группировку. Хотя, на самом деле, это тоже не имеет большого смысла. Потому что мы помним, чем закончилось для больших десантных кораблей Российской Федерации пришвартование в порту Бердянска - и там их так же достали", - говорит спикер.

"Москва" (первое название - "Слава") - российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164"Атлант". Входил в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ. Участвовал в военных конфликтах в Грузии и Сирии, в блокаде украинского флота в Крыму в 2014 году и полномасштабном вторжении в Украину. В частности, участвовал в захвате острова Змеиный возле Одессы.

В апреле 2022 года из-за попадание украинских противокорабельных ракет "Нептун" получил серьезные повреждения. Сначала РФ не признавало этот факт, но впоследствии признала, что флагман затонул во время буксировки.

По данным специалистов, крейсер стал самой дорогой военной потерей в войне, которую Россия начала против Украины. По предположению Deutsche Welle, при начальной стоимости около 2 млрд долларов, остаточная стоимость "Москвы" составляла 750 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: