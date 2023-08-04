По версии захватчиков, Украина якобы пыталась атаковать военно-морскую базу.

В ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. Российские паблики заявляют об атаке морских дронов.

Как сообщают Телеграм-каналы "База", SHOT и "ВЧК-ОГПУ", по надводным целям была начата стрельба. Один морской дрон якобы был поражен. Он долго горел, а потом очень громко взорвался. Из-за силы взрыва в автомобилях сработала сигнализация.

По данным некоторых пабликов, взрывы произошли в районе Южной Озереевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. По неподтвержденным пока данным, дроны атаковали так называемый "нефтяной маяк", через который происходит прием нефти.

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Минобороны РФ заявило, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами, но их якобы уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы.

По данным главы региона Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Впрочем, сейчас местный порт закрыли для движения судов.

Морские дроны против захватчиков

Напомним, что Украина начала интенсивнее применять морские дроны против вражеских объектов в море. 17 июля они атаковали Крымский мост.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что взрыв на мосту вызвали морские дроны, которые начала изготавливать Украина. Кроме того, морские дроны уже неоднократно атаковали российские военные корабли в открытом море и на базах в Крыму.

А недавно россияне заявили об атаке морских дронов на их корабле в Черном море. Правда, затем появилась "версия", что это были гражданские суда.

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