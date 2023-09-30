Военные с начала вторжения находились на оккупированной территории, поскольку из-за тяжелых ранений не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию.

В Украину вернули двух военнослужащих десантно-штурмовых войск, которые более полутора лет находились на временно оккупированной Россией территории. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"Военно-морские силы ВС Украины вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны провели успешную спецоперацию по эвакуации двух военнослужащих командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с временно оккупированной территории одной из областей Украины", - говорится в сообщении.

В частности, несколько недель назад управление разведки ВМС из оперативных источников получило информацию, что двое военных десантно-штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения находятся на оккупированной территории. Они участвовали в боях с оккупантами, получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию. Все это время они находились в нелегальном положении и успешно скрывались, благодаря местным жителям.

"Было принято решение провести специальную операцию по спасению и эвакуации военнослужащих, подготовку и проведение которой поручили спецподразделению ВМС "Ангелы". В сжатые сроки был подготовлен план эвакуации, к реализации которого также привлекли командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, подразделения которого обеспечивали огневое прикрытие во время выхода группы", - отмечается в сообщении.

"Благодаря совместным усилиям на днях двух военнослужащих, которые более полутора лет находились на оккупированной территории, удалось вывести и на подконтрольную Украине территорию", - отмечается в сообщении.

Возвращение украинцев из российского плена

Как сообщал УНИАН, 8 сентября стало известно, что Украина смогла вернуть домой еще девятерых детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли из страны или держали на захваченных территориях.

Отметим, что депортации подверглись по меньшей мере 20 тысяч украинских детей, чьи имена установлены. Но реальное число может быть в 10 раз больше.

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