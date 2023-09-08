По соображениям безопасности невозможно разглашать многие детали возвращения этих детей.

Украина смогла вернуть домой еще девять детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли из страны или держали на захваченных территориях, сообщил в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Среди тех, кого удалось вернуть, – несовершеннолетний, которого россияне обвинили в подрыве моста.

"Истории этих детей впечатляют. Я неоднократно подчеркивал, что каждое возвращение, как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания. Например, двое деток долгое время находились на временно оккупированных территориях, и теперь, наконец, удалось вернуть их родителям. Также нам удалось вернуть на родину парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали. Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине", – написал Лубинец и отметил, что по соображениям безопасности невозможно разглашать многие детали возвращения.

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Депортации детей из Украины - это надо знать

Кремль активно вывозил детей на оккупированные территории и в РФ во время всей полномасштабной войны. Депортации подверглись по меньшей мере 20 тысяч детей (их имена установлены), но реальное число может быть в 10 раз больше.

Международный уголовный суд в Гааге весной выдал ордер на арест причастных к депортации детей из Украины российского диктатора Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Также известно о причастности непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и его семьи кдепортации детей.

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