Наши воины отметили высокий уровень проходимости и мощность этих танков.

Командование Десантно-штурмовых войск показало возможности британских танков Challenger 2, которые еще не пошли в контрнаступление, однако уже находятся на вооружении ВСУ.

Наши защитники довольны возможностями машин: высокий уровень проходимости, маневренность и мощная боевая мощь.

"Впечатления замечательные — как на учениях, так и в действии", - подчеркнули бойцы.

Пока нет свидетельств о привлечении британских танков Challenger 2 в боях против российских оккупационных войск. Всего Великобритания пока передала в украинскую армию 14 танков. Это было первое тяжелое вооружение этого типа, которое западные партнеры согласились предоставить Украине.

Challenger 2 для Украины: что известно

Украинские военные 27 марта завершили обучение по использованию этих тяжелых танков. Уже на следующий день министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что танки Challenger 2 уже находятся в Украине. Он проехался на одном из них, поблагодарил Британию за предоставленную технику и похвалил ее качество.

Впоследствии появился видеоролик, в котором демонстрировалось обучение бойцов ВСУ. Они ездили по разным покрытиям, знакомились с вооружением Challenger 2 и занимались на специальных симуляторах.

В апреле Великобритания отправила Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

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