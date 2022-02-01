На днях в Минобороны ожидают еще одну поставку вооружений от США.

31 января в Украину прибыл самолет с очередной партией военной помощи от США. На борту доставили более 80 тонн боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.

"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра", - написал Резников.

Читайте такжеДания готова предоставить Украине оружие и военную техникуМинистр также добавил, что это не последняя поставка вооружений из США для Украины. Резников также не уточняет, сколько еще поставок ожидают получить в украинском правительстве.

"В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США", - заявил министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, для чего Украине "тонны оружия" от западных партнеров.

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