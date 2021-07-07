Говорят, что об этом свидетельствует размещение танков и бронированных машин и самоходной гаубицы 2С1 “Гвоздика” вооруженных формирований РФ за пределами выделенных мест хранения.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон видит подготовку подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников к возможным боевым действиям.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

БПЛА малого радиуса действия СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал вооружение, размещенное за пределами выделенных мест хранения.

Речь идет об 11 единицах танков и 26 единицах боевых бронированных машин на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 30 единицах танков, 9 единицах самоходных гаубиц, 18 единицах буксируемых гаубиц и 101 единице боевых бронированных машин на полигоне недалеко от населенного пункта Мирное, 30 единицах танков на полигоне возле населенного пункта Круглик.

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Также отмечается, что на полигоне в районе населенного пункта Бойковское на временно оккупированной территории Донецкой области Миссия зафиксировала 8 единиц танков Т-64, размещенных с нарушениями установленных линий отвода.

"Кроме того, кремлевские наемники разместили вооружение и военную технику в зоне безопасности, а именно: на территории населенного пункта Раздольное - 23 единицы БМП, неподалеку от населенного пункта Кальмиуское - 6 единиц боевых бронированных машин и 1 единицу 122 мм самоходную гаубицу 2С1 “Гвоздика”, - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК считает, что это свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников к возможным боевым действиям. "При этом следует отметить скопление вооружения и военной техники на полигонах временно оккупированной территории Луганской области, которые своей численностью обостряют обстановку в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

В украинской стороне СЦКК отмечают, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

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Автор: Надя Пришляк