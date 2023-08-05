Ликвидированный оккупант был мобилизованным осенью прошлого года.

В Украине ликвидировали оккупанта с "нефартовой фамилией" - Киллера Евгения.

Как сообщил журналист Денис Казанский со ссылкой на некролог, Киллера "задвухсотили" 15 июля.

Он был "мобиком". На фронт Киллер попал осенью 2022 года и занимал должность командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

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"Нефартовая фамилия", - иронично прокомментировал Казанский.

Потери России в Украине - актуальные данные

Напомним, что за минувшие сутки Силами обороны уничтожено 620 российских захватчиков, а также 32 единицы артиллерии - максимальный показатель за сутки за последние три недели.

Всего боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 августа 2023 года ориентировочно составили около 249 110 личного состава ‒ около 249 110 (+620) человек.

Довольно часто среди потерь появляются довольно известные имена. Например, 14 июля в Украине ликвидировали русского полковника Евгения Вашунина. Он руководил "Ленинградским полком".

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