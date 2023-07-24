Вашунина ликвидировали 14 июля.

В Украине ликвидировали российского полковника Евгения Вашунина. Он руководил "Ленинградским полком".

Как пишет российское издание "ФедералПресс", об этом сообщил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Топ-оккупанта уничтожили 14 июля. По словам Бельского, Вашунин с группой "принял решение прийти на помощь отряду "Шторм", который попал в оперативное окружение.

"Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем", – заявил он.

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Бельский добавил, что во время боя Вашунин был отсечен от группы и получил серьезное ранение, в результате которого и умер.

Ликвидация оккупантов в Украине

За время полномасштабного вторжения только по официальным данным Генштаба ВСУ, на войне против Украины уничтожили 242 620 оккупантов. 660 из них ликвидировали за прошлые сутки, 23 июля.

Ранее сообщалось, что украинские военне уничтожили базу российских оккупантов, где базировались до десятка захватчиков. Удар нанесли моряки речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины.

Кроме того, 16 июля стало известно, что в начале июня ликвидировали командира 96-й разведывательной бригады оккупационных войск РФ. Украинские военные уничтожили полковника Максима Харламова.

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