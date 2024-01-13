ВСУ за сутки уничтожили 5 танков, 18 артиллерийских систем и 15 боевых бронированных машин.

За минувшие сутки, 12 января, украинские защитники уничтожили еще 700 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб, общие потери личного состава России с начала войны составляют уже 369 160 человек.

В частности, было уничтожено 5 танков (6065 с начала войны), 15 боевых бронированных машин (всего 11269), 18 артиллерийских систем (8728), 4 средства ПВО (646), 12 БПЛА оперативно-тактического уровня (6848), 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11632) и 6 единиц специальной техники (1345).

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Неизменным осталось количество уничтоженных с начала войны РСЗО – 957, самолетов – 329, вертолетов – 324, крылатые ракеты – 1806, корабли/катера – 23 и подводные лодки-1.

Потери россиян - что известно

13 января стало известно, что в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами. В Белгород - почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград было направлено около 150 военных, которым невозможно помочь в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия квалифицированных врачей.

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