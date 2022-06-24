Более 610 детей получили ранения в результате враждебных действий.

Российские военные убили в Украине уже 338 детей.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

"Больше чем 948 детей пострадали в Украине за 4 месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров, 338 детей погибли и более 610 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 335, Харьковской - 177, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 55, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.

Так, 23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумском районе Сумской области 13-летний мальчик получил ожог ног фосфорным веществом, а в результате обстрелов войсками РФ гражданской инфраструктуры г. Чугуев Харьковской области и разрушения жилых домов травмированы двое детей 9 и 6 лет. В этот же день вследствие артиллерийского обстрела в г. Лисичанск Луганской области ранен ребенок.

Между тем, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 5 и ранении 5 детей из-за обстрелов оккупантами Волновахского района Донецкой области.

Также стало известно, что в результате неизбирательных обстрелов с марта по май военнослужащими РФ жилых домов в г. Мариуполе Донецкой области погибло 9 детей и 8 детей получили ранения различной степени тяжести.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.

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