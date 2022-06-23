В результате артобстрела Юнаковской общины, когда были применены фосфорные бомбы, пострадал ребенок.

Российские захватчики после применения против жителей Сумщины фосфорных снарядов совершили вечером массированный минометный обстрел Середино-Будской общины.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"После 20 часов по Середино-Будской общине россияне открыли минометный огонь. Около 20 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Живицкий также сообщил, что в результате артиллерийского обстрела юношеской общины, когда были применены фосфорные бомбы, пострадал ребенок.

"Около 17 часов с территории России враг обстрелял юношескую общину из "Градов", 30 прилетов. Использовали запрещенное оружие - фосфорные снаряды. Пострадал ребенок, госпитализировали в больницу", - отметил он, добавив, что также повреждена хозяйственная постройка.

Перед тем, заметил Живицкий, около 14.00 враг запустил со своей стороны беспилотник, который сбросил взрывчатку на территорию Краснопольской общины.

Жертв и разрушений нет.

Как сообщал УНИАН, ранее Живицкий обнародовал видео из одного из сел Юнаковской общины, отметив, что населенный пункт россияне обстреляли из "Градов", применив фосфорные снаряды. При этом подчеркнул, что снаряды с фосфором запрещены при ведении войны.

На тот момент информация о пострадавших и разрушениях выяснялась

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