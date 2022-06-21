У американца остались пятеро приемных детей.

В Украине погиб 52-летний военный из США Стивен Забельски.

Об этом сообщает газета Recorder (штат Нью-Йорк, где ранее проживал погибший).

По информации издания, до 2018 года Забельски жил в Нью-Йорке, потом перебрался во Флориду. Более 30 лет проработал на стройке.

У американца остались жена и пятеро приемных детей, один внук, семь братьев и сестер, восемь племянниц, шесть племянников.

Анонимный источник The Washington Post в Госдепартаменте США подтвердил смерть военного.

Журнал Rolling Stone со ссылкой на несколько человек, знакомых с обстоятельствами смерти Забельски, сообщает, что он был ветераном армии США и погиб, подорвавшись на мине.

По информации в некрологах, Забельски погиб возле Дорожнянки (Запорожская область) 15 мая.

Государственный департамент находится на связи с семьей и предоставил "всю возможную консульскую помощь", говорят в Госдепе. Чиновник отказался предоставить более подробную информацию "из уважения к семье в это трудное время".

Как писал УНИАН, ранее было известно о гибели только одного американца, воевавшего в Украине. Это был 22-летний солдат Вилли Джозеф Кансел, работавший на частную военную компанию.

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