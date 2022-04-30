Вилли Джозеф Кансел воевал на стороне Украины.

25 апреля в Украине погиб 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел, работавший на частную военную компанию.

Об этом сообщает CNN.

По словам матери погибшего, Ребекки Кабреры, Кансел - бывший морской пехотинец. Накануне он устроился на работу в частную военную подрядную компанию в дополнение к своей постоянной работе - офицера исправительного учреждения в Теннесси.

Когда в Украине началась полномасштабная война, компания искала подрядчиков для участия в боевых действиях в Украине, и Кансел согласился поехать, говорит его мать. Он участвовал в боевых действиях на стороне Украины на платной основе.

Кансел был женат, 7 месяцев назад у него родился сын. Вдова погибшего военного Бриттани Кансел в комментарии Fox News сказала: "Мой муж действительно умер в Украине. Он отправился туда, желая помочь людям, он всегда чувствовал, что это его главная жизненная миссия... Мой муж был очень смелым и героем. Я не ожидала, что стану вдовой в 23 года или что наш сын быть без отца. Все, чего я хочу, это чтобы он вернулся домой, похоронить его должным образом".

Президент США Джо Байден, комментируя известия о смерти Кансела, сказал: "Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в пятницу выразила соболезнования семье Кансела и заявила, что правительство США официально не подтвердило его смерть. Она предостерегла американцев от поездок в Украину и участия в боевых действиях.

"Мы знаем, что американцы ищут способы помочь, и в сообщениях об этом человеке говорилось, что он ветеран. У него был ребенок. Я полагаю, это очень страстный молодой человек. Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы сделать это… Вместо того чтобы ехать в Украину воевать", - говорит она.

Как писал УНИАН, ветеран британской армии, 36-летний Скотт Сибли был убит в Украине. Он стал первым гражданином Великобритании, погибшим в Украине за время полномасштабной войны.

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