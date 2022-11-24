Ликвидированы еще 7 боевых бронированных машин противника.

Общие боевые безвозвратные потери России в Украине за сутки возросли на 310 оккупантов.

По состоянию на четверг, 24 ноября, на нашей земле ликвидировали около 85 720 противников, говорится на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Уничтожено также технику врага: танки - 2898 (+1), боевых бронированных машин - 5837 (+7), артиллерийских систем - 1889 (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1547 (+10), автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4).

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Кроме того, как уже ранее сообщалось, уничтожены вражеские самолеты - 278 единиц, вертолеты - 261, корабли/катера - 16 , РСЗО - 395, средства ПВО - 209, специальная техника - 161.

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес за прошедшие сутки на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Утром 24 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки наши воины отразили атаки противника возле населенных пунктов Яковлевка, Опытное, Озаряновка, Марьинка, Красногоровка, Клещиевка, Бахмут и Андреевка Донецкой области.

Ранее спикер восточной группировки войск армии Украины Сергей Череватый сообщил, что на Донбассе идут ожесточенные бои, и враги ежедневно несут огромные потери.

По состоянию на 23 ноября на нашей территории ликвидировали 85 тыс. 410 захватчиков.

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