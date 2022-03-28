Его тело нашли в гараже.

В освобожденном Тростянце (Сумская область) в гараже нашли изуродованное тело мужчины.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации города жестоко поиздевались и убили мужчину.

Его тело нашли правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов. На теле погибшего обнаружили множественные телесные повреждения, его личность устанавливают.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 26 марта украинские военные освободили Тростянец от российских оккупационных войск.

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