В освобожденном Тростянце (Сумская область) в гараже нашли изуродованное тело мужчины.
Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации города жестоко поиздевались и убили мужчину.
Его тело нашли правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов. На теле погибшего обнаружили множественные телесные повреждения, его личность устанавливают.
Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что 26 марта украинские военные освободили Тростянец от российских оккупационных войск.