Участникам возможного обмена проводят процессуальную очистку.

В вопросе обмена пленными на Донбассе сделан первый шаг для его разблокировки, но четкой договоренности о его проведении пока нет.

Об этом заявила член украинской делегации на переговорах ТКГ Татьяна Иванова в эфире канала "Украина 24".

"Шанс [вернуть пленных] есть всегда, тем более, что я вижу первые ласточки разблокирования процесса обмена. Это первый шаг - обмен списками. Очень долго мы не могли приблизиться к этому шагу, поскольку представители ОРДЛО в ТКГ каждый раз, когда доходил разговор до обмена списками, ссылались на так называемую процессуальную очистку. Наконец этот шаг осуществлен, и для меня это первая ласточка для разблокирования процесса", - сказала Иванова.

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По ее словам, в Украине сейчас продолжается процессуальная очистка возможных участников обмена. При этом она уточнила, что все обвинения со всех не сняты, последнее решение принимает президент своим указом о помиловании.

На вопрос, о каком количестве людей идет речь, Иванова заявила, что не может назвать его. "Я знаю также со слов спикера ТКГ, что речь идет от 90 до 100 человек. Общее количество [пленных] 260-270 человек, однако в этой цифре есть люди, в отношении которых не установлено их местонахождение", - пояснила участница переговоров.

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Автор: Юрий Годован